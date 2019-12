Canon SX740 HS getest: sneller en beter?

Nieuws|In september zagen we hem al op de Photokina - de fotografiebeurs waar vele merken nieuwe camera's aankondigen - en nu hebben we ook de testresultaten binnen van deze populaire travelzoomcamera. Is dit nieuwe model sneller en beter dan zijn voorganger?

Fijn voor op reis

Travelzoomcamera’s hebben een compacte behuizing, maar kunnen daarnaast toch ver inzoomen. De Canon SX740 heeft wel 40x zoom. Daardoor kun je hele andere foto's maken dan met een smartphone.

Sneller en beter?

Als je fotografeert wil je dat de camera zo snel mogelijk reageert om geen moment te missen. De Canon SX740 heeft een nieuwe processor gekregen: de ‘DIGIC 8’. Die zou de camera sneller moeten maken dan zijn voorganger, de Canon SX730. In de test zien we inderdaad dat de afdrukvertraging minder is geworden. Hij reageert sneller wanneer je het knopje indrukt. Daarnaast kun je sneller foto’s achter elkaar maken. Maar de camera is niet op alle vlakken sneller, het opstarten duurt nog even lang.

Qua fotokwaliteit is de SX740 HS er niet op vooruit gegaan. De foto’s zijn net van een wat mindere kwaliteit, vooral bij weinig licht. Ze zijn net iets minder scherp en er is minder dynamisch bereik.

4K filmen

Met SX740 kun je ook in 4K filmen, maar dat is bij deze camera hooguit een gimmick. Het beeld is wel goed bij daglicht, maar bij weinig licht of veel camerabeweging valt de kwaliteit een beetje tegen. Er zijn andere travelzoomcamera’s in deze prijsklasse die het beter doen.

Al met al is dit geen slechte camera, maar de voorganger was ook niet slecht en die is wel goedkoper. Daarnaast bestaan er een aantal andere travelzoomcamera’s die veel waar voor hun geld bieden. Voor de Canon SX740 HS betaal je iets minder dan €400. De SX7430 kost nu iets minder dan €300.

Meer camera's op de fotografiebeurs

Panasonic LX100 II

Nieuw van Panasonic, de LX100 II. De opvolger van de LX100 uit 2014. Deze geavanceerde camera is compact, maar heeft ook veel instelmogelijkheden.

Nikon D3500

De Nikon D3500 is een instap spiegelreflexcamera voor fotografen die met verwisselbare lenzen aan de slag willen gaan.

