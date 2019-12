Compacte systeemcamera's beter dan spiegelreflexcamera's

In onze vorige test had de Samsung NX1 al de eer om als eerste een 8 te scoren. Daar komt nu de Sony Alpha 7 II K bij: in combinatie met de 28-70mm lens scoort ook dit toestel een 8. Beide toestellen vallen in de categorie compacte systeemcamera's: camera's met verwisselbare lenzen, maar zonder spiegel in de behuizing.

Helemaal toevallig is dat niet. De Consumentenbond test al jaren camera's en constateert dat de spiegelreflex voorbijgestreefd is door de compacte systeemcamera. De hoge scores beperken zich niet tot de dure toppers hierboven; ook in de middenklasse en lage prijsklasse scoren de compacte systeemcamera's beter dan spiegelreflexen.

Aantal lenzen en snelheid compacte systeemcamera toegenomen

Als je op zoek bent naar de beste fotokwaliteit, kom je al snel uit bij een camera met verwisselbare lenzen: een spiegelreflex of compact systeem. Beide hebben een grote sensor en geavanceerde manieren om creatief te fotograferen. De spiegelreflex heeft bij veel mensen nog altijd het imago 'de beste camera' te zijn. Dit gaat dus inmiddels niet meer op.

Een aantal jaren geleden zagen we dat de spiegelreflexen vaak nog sneller waren dan compacte systemen. Een ander voordeel was het uitgebreidere lenzenassortiment. Beide punten zijn inmiddels achterhaald: als je de beste camera wilt, dan kom je meestal uit bij een compacte systeemcamera.

Een reden om toch te kiezen voor een spiegelreflex is willen werken met lenzen die je al hebt of met speciale lenzen die niet geschikt zijn voor de nieuwere systemen. Het lenzenaanbod voor - met name - spiegelreflexcamera's van Canon en Nikon is enorm. En tweedehands zal dat alleen maar toenemen.

