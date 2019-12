Fotoclouddiensten zijn onbetrouwbaar

Veiligheid

Geen van de geteste clouddiensten garandeert dat je foto's veilig zijn. De Duitse juristen vonden ontoelaatbare en vage bepalingen in de vele pagina's algemene voorwaarden. In de voorwaarden van Apple iCloud staat zelfs dat foto's per ongeluk verwijderd of beschadigd kunnen raken.

Flickr de beste

In de test komt Flickr uit de bus als beste gratis fotocloud, ook al verzamelt de bijbehorende Android-app meer data dan nodig is voor de werking van de app. Zo heeft de app ook toegang tot systeemgegevens, zoals het beschikbare geheugen, de schermgrootte en de batterij. Data over het apparaat en het gebruik ervan stuurt Flickr naar andere bedrijven, zoals moederbedrijf Yahoo en Flurry.

Flickr biedt gratis 1 Tb (Terabyte) opslag en veel handige functies. Je kunt foto's groeperen in albums, foto's bewerken, sorteren, labelen en delen. Je kunt geen onbewerkte 'raw'-fotobestanden opslaan.

Onnodig veel data

Niet alleen Flickr, maar ook Google Foto's verzamelt onnodig veel data. Toch is Google Foto's nummer 2 in de test. Het is makkelijk, heel veelzijdig en snel. Opslag is gratis als je fotobestanden niet al te groot zijn. Helaas zijn aan foto's toegevoegde trefwoorden niet zichtbaar.

Gestopt

Van de 10 clouddiensten waarmee de test startte, konden er uiteindelijk 7 volledig getest worden. Tijdens de test stopte Dropbox met Carousel en Google met Picasa. Behalve Microsoft OneDrive en Apple iCloud zijn de andere clouddiensten in de test in Nederland minder bekend.

Bekijk ook: