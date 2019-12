Simpele camera, snelle foto's

Met de Fujifilm Instax Mini 9 maak je makkelijk en snel een leuke foto. De camera heeft relatief weinig mogelijkheden, wat de bediening erg simpel maakt. Met de Fujifilm maak je ook gemakkelijk selfies, door het selfie-spiegeltje en een extra lens.

De Fujifilm Instax Mini 9 is ook betaalbaar. Hij kost ongeveer €75 euro. Voor de foto's betaal je wel zo'n 80 cent per foto. Dat is goedkoper dan de Polaroid OneStep 2 i-Type, die is duurder in aanschaf en foto's kosten zo'n 2 euro per stuk. Die zijn wel weer een stuk groter.

Instant-camera’s

Deze Fujifilm Instax Mini 9 is een instantcamera, die in de volksmond vaak polaroidcamera’s worden genoemd. De meeste mensen kennen het wel. Je drukt op de knop en er komt een foto uit rollen. Er zitten maar weinig instellingen op, je kunt niet inzoomen en de foto’s zijn behoorlijk prijzig. Is de fotokwaliteit dan goed? Niet echt. Zijn ze handig mee te nemen? Nee. Ze zijn gewoon leuk.

De laatste jaren maakt deze analoge vorm van fotografie weer zijn opmars. Het lijkt een soort tegenbeweging: met digitale camera’s en smartphones kun je prachtige, scherpe foto’s maken. Je kunt er zoveel nemen als je wilt en ook nog eens bewerken. Maar bij een instantcamera krijg je direct een tastbaar resultaat: een unieke foto met een retro look. Vergeleken met digitale fotografie maak je minder foto’s. De fotocassettes zijn niet goedkoop, dus je denkt goed na voor je op de knop drukt.

Hoe werkt het?

De chemicaliën die nodig zijn om de foto te ontwikkelen zitten in de kenmerkende brede, witte rand onderaan de foto. Deze ontwikkelpasta wordt over de foto verspreid op het moment dat hij uit de camera rolt. Je moet even geduld hebben voor het eindresultaat te bewonderen is. Het ontwikkelen van de foto duurt een paar minuutjes.

Tip: Tijdens het ontwikkelen schijn je trouwens juist niet te moeten wapperen; dat verstoort het chemische proces.

Ander typerend aspect van de instantcamera: wat je door de zoeker ziet is niet precies wat er op de foto komt te staan. Dit komt doordat de lens en de zoeker een stukje uit elkaar zitten. Vooral als je iets van dichtbij op de foto zet, valt dit op.

Fujifilm Instax Mini 9

De Fujifilm Instax Mini is een speels cameraatje die in 5 vrolijke kleuren verkrijgbaar is. Hij is erg makkelijk in gebruik. De fotocassette met 10 foto’s plaats je achterin de camera. Door aan de ring om de lens te draaien, pas je de lichtinstellingen aan.

Een klein lampje geeft aan wat de beste instelling is op dat moment. Dit is eigenlijk de enige instelling; nu hoef je alleen nog maar op de knop te drukken. De ronde vormen van de camera zorgen ervoor dat je hem prettig vast kan houden.

Hij lijkt erg op versie 8, maar er zit een selfie-spiegeltje op én je krijgt er een lens bij. Met deze lens kun je objecten en mensen van dichtbij fotograferen, zonder lens moet je minstens 60 cm afstand houden. Ook handig voor selfies dus.

Hij kost €75 euro en een cassette met 10 foto’s kost zo’n €8. Dat komt neer op ongeveer 80 cent per foto. Hij werkt op 2 AA-batterijen, waar je redelijk lang mee vooruit kunt.

Polaroid OneStep2 i-Type vs Fujifilm Instax Mini 9

Hier zie je de foto's van Fujifilm Instax Mini 9 op de bovenste rij, daaronder die van de Polaroid OneStep 2 i-Type.

Ook interessant: