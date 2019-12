Update oktober 2018: De Polaroid OneStep 2 i-Type is momenteel bijna nergens verkrijgbaar. De fotocassette's - Polaroid Color i-Type Film - zijn op het moment van schrijven nog wel te koop.

Snel een leuke foto

Met de Polaroid OneStep2 i-Type maak je makkelijk en snel een leuke foto. Het is een camera met relatief weinig mogelijkheden, wat de bediening erg simpel maakt. De Polaroid heeft een zelfontspanner, die handig kan zijn voor groepsfoto’s. Ook kun je er zwart-witfoto’s mee maken.

De foto's van de Polaroid zijn wel duur, zo'n 2 euro per stuk. De Fujifilm Instax Mini 9 is goedkoper in aanschaf en gebruik, maar de foto's zijn wel kleiner.

Instant-camera’s

Deze Polaroid camera wordt in de volksmond vaak een polaroidcamera genoemd. De meeste mensen kennen het wel: je drukt op de knop en er komt een foto uit rollen. Er zitten maar weinig instellingen op, je kunt niet inzoomen en de foto’s zijn behoorlijk prijzig. Is de fotokwaliteit dan goed? Niet echt. Zijn ze handig mee te nemen? Nee. Ze zijn gewoon leuk.

De laatste jaren maakt deze analoge vorm van fotografie weer zijn opmars. Het lijkt een soort tegenbeweging: met digitale camera’s en smartphones kun je prachtige, scherpe foto’s maken. Je kunt er zoveel nemen als je wilt en ook nog eens bewerken. Maar bij een instantcamera krijg je direct een tastbaar resultaat: een unieke foto met een retro look. Vergeleken met digitale fotografie maak je minder foto’s. De fotocassettes zijn niet goedkoop, dus je denkt goed na voor je op de knop drukt.

Hoe werkt het?

De chemicaliën die nodig zijn om de foto te ontwikkelen zitten in de kenmerkende brede, witte rand onderaan de foto. Deze ontwikkelpasta wordt over de foto verspreid op het moment dat hij uit de camera rolt. Je moet even geduld hebben voor het eindresultaat te bewonderen is; het ontwikkelen van de foto duurt een paar minuutjes.

Tip: Tijdens het ontwikkelen schijn je trouwens juist niet te moeten wapperen; dat verstoort het chemische proces.

Ander typerend aspect van de instantcamera: wat je door de zoeker ziet is niet precies wat er op de foto komt te staan. Dit komt doordat de lens en de zoeker een stukje uit elkaar zitten. Vooral als je iets van dichtbij op de foto zet, valt dit op.

Polaroid OneStep2 i-Type

De analoge Polaroid is terug! Hoewel de fabriek van de fotocassettes in Nederland bijna 10 jaar geleden werd gesloten, hebben oud-medewerkers ervoor gezorgd dat het langzaam weer tot leven kwam. Na een paar jaar produceerden ze weer fotocassettes in Enschede.

En nu is er ook weer een analoge camera. De nieuwe OneStep camera (€120) oogt net als een oude versie, maar is net wat moderner bijvoorbeeld door de oplaadbare accu. De Polaroid is door de zelfontspanner praktisch voor bijvoorbeeld groepsfoto’s. De flitser is ook uit te schakelen, wat meer creatieve mogelijkheden geeft en de foto’s van de Polaroid hebben een sterkere retro-look; rood oogt bijvoorbeeld wat meer oranje (zie de foto van de fiets).

Verder:

Moet je minstens zo’n 60 cm afstand houden tijdens het fotograferen, anders wordt de foto niet scherp.

Kun je met een knopje (+ en -) aangeven je een lichtere of donkerdere foto wilt maken.

Heeft hij een zelfontspanner (8 seconden).

In een fotocassette zitten 8 foto’s, de foto’s kosten zo’n €2 per stuk.

Als de foto eruit komt, ligt hij onder een folie zodat de foto beschermd wordt tegen het licht. Je kunt de foto het beste een paar minuten op een donkere plek leggen.

Geven kleine oranje lampjes aan hoeveel foto’s er nog in zitten.

Zijn er ook zwart-witfotocassettes te koop.

Polaroid OneStep2 i-Type vs Fujifilm Instax Mini 9

Hier zie je de foto's van Fujifilm Instax Mini 9 op de bovenste rij, daaronder die van de Polaroid OneStep2 i-Type

