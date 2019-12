Nikon Coolpix P900

Conclusie

De Nikon P900 is geweldig voor natuurfotografie en andere situaties waarin je ver moet kunnen inzoomen. De extreme superzoomlens maakt de camera wel groot en zwaar. Je neemt hem daardoor niet zomaar mee. Opvallend is dat je niet kunt fotograferen in het onbewerkte RAW-formaat; verder is hij namelijk op allerlei manieren handmatig in te stellen.

Fors toestel

De Nikon P900 koop je niet om zijn compacte formaat. Het is een fors toestel van ongeveer 900 gram. De camera ligt lekker in de hand, mede door de uitstekende, grote rubberen greep. Enige stabiliteit is ook wel nodig. Als je helemaal bent ingezoomd, is het best lastig om het beeld stil te houden. Het toestel is met 1 hand vast te houden, maar met 2 handen voelt veiliger.

83 keer zoom!

Met 83 keer zoom kun je een persoon van 1 meter 80 van 100 meter afstand beeldvullend in beeld krijgen. We waren erg onder de indruk van de zoomkwaliteiten van de P900. Tijdens een drukke zondagmiddag op het strand, geeft de lens toegang tot taferelen die je anders zou missen. Je voelt je wel een beetje een paparazzo; je onderwerpen hebben geen idee dat ze zo close-up in beeld zijn.

Van links naar rechts: 24 mm, 240 mm, 500 mm, 2000 mm.

Inzoomen

Inzoomen doe je met een zoomknop aan de zijkant van de lens. Inzoomen gaat niet supersnel, maar voor de meeste situaties zal het vlot genoeg zijn. Het zoomen zelf gaat traploos; je gaat in een paar seconden van 24 mm groothoek naar de telestand van 2000 mm.

Kijkhoek

Als je helemaal bent ingezoomd dan is het best lastig om een bewegend onderwerp in beeld te houden. De kijkhoek is zo klein (ongeveer 1 graad) dat een rennende hond zó uit beeld is. Met de terugkeerzoomknop zoomt de lens even uit om vervolgens het onderwerp opnieuw in te kaderen, en in te zoomen. Zo krijg je redelijk scherpe foto’s van die rennende hond.

Goede beeldstabilisatie

Helemaal ingezoomd is het lastig om het beeld stil te houden. Omdat de hoek zo klein is, beweegt het beeld en heb je een kans dat je foto’s niet scherp zijn. Net als andere camera’s heeft de P900 beeldstabilisatie; om ervoor zorgen dat de trillingen van je hand worden gecompenseerd.

De Nikon P900 heeft zeer goede beeldstabilisatie. Bij daglicht hadden we bijna geen last van trillend zoekerbeeld. Door de snelle sluitertijd heb je geen last van ‘bewogen’ onderwerpen op je foto’s. Binnen is dat alweer een stuk lastiger. Dan merk je dat je te weinig licht hebt voor een scherpe foto van grote afstand.

Wat is de Nikon Coolpix P900?

De Nikon P900 heeft maar liefst 83 keer zoom; dat kwamen we niet eerder tegen bij een compactcamera. Omgerekend naar kleinbeeldformaat heeft deze superzoomcamera een bereik van 24-2000 mm. Daarmee kun je iemand van 1 meter 80 van een afstand van 100 meter beeldvullend in beeld krijgen. Zoveel zoom kan van pas komen als je graag vogels fotografeert.

Belangrijkste specificaties Nikon P900

83 x zoom (bereik 24 – 2000 mm);

Diafragma f2.8 – f6.5;

Connectiviteit: wifi, NFC (Near Field Communication);

3 inch kantelbaar lcd-scherm;

Full-hd video.

