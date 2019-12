Eerste indruk|Olloclip maakt lenzen - van groothoek tot macro - die je kunt gebruiken op een smartphone. Op de IFA, een grote elektronicabeurs in Berlijn, probeerden we Olloclip-lenzen uit.

Olloclip lenzen: review

Conclusie

Voor wie veel foto’s maakt met zijn smartphone en steeds minder vaak een camera mee op pad neemt, zijn de lenzen van Olloclip een leuke toevoeging. Het houdertje met lenzen is klein en gemakkelijk mee te nemen. Het werkt simpel: je schuift de Olloclip op een smartphone, je opent de standaard camera-app en fotograferen maar. Filmen kan natuurlijk ook.

Olloclip

De camera’s van smartphones worden over het algemeen steeds beter. Veel mensen grijpen naar hun smartphone in plaats van hun camera om snel een leuk moment vast te leggen. Olloclip maakt houdertjes met lenzen die kunnen worden gebruikt op een smartphone. Zo kun je meer met je smartphone doen, zoals macrofotografie.

Macro Pro Lens

Tijdens de grote elektronicabeurs IFA probeerden we de Macro Pro Lens (€69,99) voor de iPhone 6. Dit model heeft in totaal 3 macrolenzen van 7, 14 en 21x vergroting. Er zitten aan beide kanten lenzen, aan één kant kun je een deel van de 14x lens eraf draaien en blijft de 7x vergroting over.

Je kunt de lenzen gebruiken op de camera's aan de voor- én achterkant van de iPhone. Je kunt vervolgens van heel dichtbij een voorwerp fotograferen, bijvoorbeeld een bloem. Kleine details zoals de meeldraden zijn dan goed zichtbaar. Naast fotografie zijn ook andere toepassingen denkbaar, want het is eigenlijk een soort digitale loep.

Instafocus

Er zit een semi-transparant kapje bij, die Olloclip de Instafocus noemt. Als je het kapje bijvoorbeeld tegen een bloem aanhoudt, houd je precies de goede afstand voor de focus van de camera. Dat wil zeggen dat je de bloem goed scherp in beeld krijgt. Daarnaast zorgt het volgens Olloclip ook voor een optimale verstrooiing van het licht.

4-in-1 Lens

We probeerden ook de 4-in-1 lens (€79,99) voor de iPhone 6. Deze Olloclip heeft een fisheye-lens en een groothoeklens. Beide lenzen zijn eraf te draaien, daaronder zitten de macrolenzen van 10 en 15x vergroting. Vooral de groothoeklens viel ons op, waarmee je een stuk meer in beeld krijgt. Dit zie je goed terug in het filmpje bovenaan deze pagina.

Deze 2 modellen van Olloclip voelen stevig aan zien er netjes afgewerkt uit. De glazen lenzen zijn omringd door afgewerkt aluminium. De houder is van kunststof, zodat de smartphone niet wordt beschadigd.

Meenemen

De Macro Pro en de 4-in-1 lens zijn klein, maar te groot om continu op je smartphone te laten zitten. Door het formaat zijn ze makkelijk mee te nemen. Bovendien levert Olloclip er opzetstukjes bij waarmee je ze bijvoorbeeld aan je tas kunt hangen.

Olliclip precies op maat van toestel

De Olloclip lenzen zijn gemaakt voor specifieke toestellen, zodat het precies past. Heb je een dik hoesje om je telefoon? Dan past het niet. En ga je bijvoorbeeld van een iPhone 5 naar de iPhone 6? Dan heb je helaas een andere Olloclip nodig.

Review

De website van Olloclip toont nog veel meer lenzen. Ze maken ook lenzen voor de iPad en de Samsung Galaxy S4 en S5. We hopen binnenkort een ander model van Olloclip wat langer te proberen, zodat we ook wat testfoto's kunnen bestuderen. Dus houd onze site in de gaten!

Wat zijn Olloclip lenzen?

Olloclip maakt een soort houdertjes met lenzen die je op een smartphone kunt schuiven. De lens van de Olloclip komt precies voor de camera van je smartphone te zitten.

Belangrijkste eigenschappen: