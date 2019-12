Olympus OM-D E-M5 Mark II: review

De Olympus OM-D E-M5 Mark II heeft een 16-megapixelsensor, maar kan ook foto's van 40 megapixel maken. In deze korte review leggen we uit hoe dit zit. De uitgebreide testresultaten van de E-M5 vind je in onze vergelijker. Daarin is de Olympus OM-D E-M5 Mark II met twee verschillende lenzen getest.

Conclusie

De nieuwe ‘40M High Res Shot’-functie in de Olympus OM-D E-M5 Mark II (€1300) combineert acht 16-megapixel-opnamen tot één foto van 40 megapixel. Uit onze test blijkt dat de combinatiefoto scherper is dan de gewonde 16-megapixelfoto, maar er is wel wat meer ruis en het dynamisch bereik wordt kleiner. De functie heeft alleen nut met een stilstaande camera en een stilstaand onderwerp.

Omgekeerde beeldstabilisatie

Bij deze '40M High Res Shot'-functie wordt het beeldstabilisatiesysteem bij de sensor gebruikt om die te bewegen in plaats van te stabiliseren. Daarmee wordt de 16-megapixelsensor een heel klein beetje bewogen om op een gecontroleerde manier 8 verschillende foto’s te maken. De onbewerkte (RAW) foto heeft een speciaal bestandsformaat dat alleen door de meegeleverde Olympus software gelezen kan worden.

Verbetering afhankelijk van lens

Met een zeer goede lens zien we inderdaad een duidelijke verbetering van de resolutie. We vergeleken de 16 met de 40 megapixel-foto die we maakten met de Lumix Leica 42,5 f/1.2 lens. In beide gevallen is de resolutie maximaal:

De hoogte van de 16 megapixel-foto bevat 3456 pixels en over die hoogte zijn 1728 zwart-witte lijnparen te onderscheiden. Elk zwart-wit lijnpaar beslaat 2 pixels, dus meer lijnparen passen er niet in de hoogte van de 16 megapixel-foto.

Bij de 40 megapixel-foto zijn zo maar liefst 2736 lijnparen te onderscheiden.

We testten de functie ook met twee andere lenzen:

12-50 f/6.3: Als je met deze standaardzoomlens helemaal inzoomt, is de maximale resolutie duidelijk minder.

12-40 f/2.8: Met deze dure professionele lens gaat het beter, maar niet zo goed als met de eerstgenoemde lens.

Wat is de Olympus OM-D E-M5 Mark II?

De Olympus OM-D E-M5 Mark II is een grote systeemcamera met veel functies.

In deze eerste indruk testen we de speciale 40-megapixelmodus van de Olympus. In onze uitgebreide vergelijkende test, testten we de Olympus OM-D E-M5 Mark II met twee verschillende lenzen.

Belangrijkste specificaties van de Olympus OM-D E-M5 Mark II:

Sensorgrootte 17,3 x 13 mm, effectief zo'n 21 mm diagonaal

5-assige beeldstabilisatie

2,9 inch horizontaal en verticaal draaibaar scherm

Ingebouwd schermpje als zoeker, met oogcorrectie van -4 tot +2

Sluitertijden van 1/8000 seconde tot 60 seconden en tot 30 minuten in bulb-stand

Lichtgevoeligheid van 200 tot 25600 ISO

