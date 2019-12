Eerste indruk|De Panasonic Lumix DC-TZ200 is de opvolger van de 2 jaar oude TZ100. Met bluetooth, meer zoom, minder lichtsterk. Begin mei hebben we alle testresultaten. Nu alvast een eerste indruk.

Conclusie

Het lijkt erop dat het grotere zoombereik de TZ200 niet beter, maar ook niet veel slechter maakt dan de 'oude' TZ100. Bluetooth is een handige aanvulling op de wifi-functie als je snel foto's wil delen via je smartphone. Maar het grotere zoombereik en bluetooth zijn de flink hogere prijs niet echt waard.

Vergelijk de TZ200- en de TZ100-camera.

Links de TZ100 (€560), rechts de TZ200 (€800).

15 keer zoom niet nodig

De 'oude' Panasonic TZ100 is een mooi compromis tussen beeldkwaliteit, zoombereik en cameragrootte. Een camera op jaszakformaat, met 10 keer zoom en een 1-inch beeldsensor voor betere beeldkwaliteit. En dan is er nu de TZ200, met 15 keer zoom.

Op de foto's zoomen we in op de boom die aan het einde van het pad ligt. Meestal heb je niet zoveel zoom nodig en is de 10x zoom van de TZ100 ook wel voldoende.

Bij weinig licht

Het is wel leuk om extra veel zoom te hebben, maar daardoor levert de TZ200 wel wat lichtsterkte in. Toch is onze eerste indruk dat de camera daardoor bij weinig licht niet veel slechter presteert.

Uitgezoomd in een verduisterde kamer met een klein streepje zonlicht schakelen beide camera's naar gevoeligheid ISO3200 en is het verschil tussen de foto's die we maken nauwelijks te zien.

Helemaal ingezoomd kun je met zo weinig licht nauwelijks scherpstellen. Ook niet met het scherpstelhulplicht. Met net iets meer licht maken we de foto's die je hier ziet. Helemaal ingezoomd op het geel-rode shirtje in de foto zie je misschien net wat meer ruis in beeld, maar nog steeds is het verschil erg klein.

In de komende weken gaat ons lab de foto- en filmkwaliteit uitgebreid testen.

Bluetooth

Deel je graag snel foto's , dan kun je beter uit de voeten met de TZ200 dan met de TZ100. De TZ100 heeft alleen wifi, de TZ200 heeft ook bluetooth. Daardoor kun je hem sneller verbinden met de Panasonic Image (smartphone) App. Je hoeft de bluetoothkoppeling alleen de eerste keer in te stellen. De volgende keer wordt via bluetooth automatisch ook een wifi-verbinding tot stand gebracht.

Met Wake-up Op Afstand kun je de camera op afstand in- en uitsschakelen. Dit staat standaard uit. Als het aan staat, blijft de Bluetooth-functie continu werken, zelfs wanneer de camera uit staat. Daardoor loopt de batterij geleidelijk leeg.

Let op: je smartphone moet wel voorzien zijn van Bluetooth LE. De toevoeging van bluetooth betekent niet dat wifi niet meer nodig is.

Wat kun je doen met wifi/bluetooth?

De camera bedienen met je smartphone, handig voor groepsfoto's of foto's met een lange sluitertijd .

. Foto's van de camera handmatig of automatisch overzetten naar je smartphone

Filmpjes overzetten en combineren op je smartphone

Locatiegegevens van je smartphone-gps aan je foto's koppelen

De klok van de camera synchroniseren met die van je smartphone

Lees meer