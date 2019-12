Photokina 2016: filmen in 360 graden en Virtual Reality

Nieuws|Op de Photokina ging er veel aandacht uit naar filmen in 360 graden en Virtual Reality. Nikon presenteerde de Keymission 360 actioncam en Vuze toonde een bijzonder prototype camera om te filmen in 3D.

Nikon presenteerde de Keymission 360 camera: een actioncam met aan elke kant een lens die filmt in 180 graden. De 2 video’s worden in de camera aan elkaar gelast. Zo ontstaat een filmpje waarin alles rondom je te zien is. In het filmpje hieronder leggen we uit hoe het werkt.

De 360 graden video kun je op YouTube zetten of op Facebook. Met je muis of op een touchscreen kun je zo het hele beeld doorkijken. Je kunt ook gebruik maken van een VR-bril. Die geeft je de mogelijkheid om je omgeving rondom te bekijken door je hoofd heen en weer en omhoog en omlaag te bewegen. Dat is leuk, maar niet erg spectaculair: de beelden zijn vrij plat waardoor je niet echt onderdeel wordt van de actie.





Vuze

Op de beurs zagen we ook een spannender vorm van 360 graden video. Vuze toonde demonstraties van beelden die in 360 graden en in 3D zijn gefilmd. Daarvoor maakt het bedrijf gebruik van een camera met 8 lenzen die elk filmen in full hd. Eenmaal aan elkaar gelast levert dat dus beeldmateriaal in 4k (ultra-hd) en 3D op.





De 360 graden video’s zijn te bekijken met een VR-bril. Op de beurs bekeken we demonstratievideo’s met onder meer een HTC Vive. Het verschil met platte, 2D video’s is enorm: het 3D-beeld geeft een echte Virtual Reality-ervaring. Bij één video zit je als kijker vast aan een skater die allerlei halsbrekende toeren uithaalt. Al vanaf het eerste moment voel je je hier echt onderdeel van de actie.

De Vuze camera komt naar verluidt in november op de markt. Hij zal dan €900 kosten (inclusief een VR-bril) en is voor te bestellen op de website van Vuze. Op de beurs zagen we echter een nog niet werkend prototype. Of je het prachtige beeldmateriaal op de beurs ook met de consumentenversie kunt maken, is natuurlijk de vraag. Wanneer de Vuze te koop is, zullen we het proberen.



