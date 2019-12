Nieuwe fotocamera's op Photokina 2016

Nieuws|Op de Photokina in Keulen gaat het vooral over fotografie en filmen. Bij de fotocamera’s zagen we veel opvolgers van beproefde modellen en producten voor professionals. Spannender zijn de ontwikkelingen rondom 360 graden video en Virtual Reality (VR).

Kleinere beurs

Voor consumenten zijn er geen heel spannende dingen te melden op het gebied van 'gewone' fotocamera's. Wel zijn er een aantal nieuwe modellen, waarvan we hieronder per merk een overzicht geven. Het zijn vooral opvolgers van bekende typen camera's. We gaan ze testen zodra ze in de winkel liggen.

Leuker zijn de ontwikkelingen rondom 360-graden-video’s en VR. Lees er meer over: Photokina 2016: filmen in 360 graden en VR

Met het vertrek van o.a. Samsung uit de cameramarkt is de belangrijkste ‘imaging’-beurs kleiner en rustiger dan in het verleden. Voor professionals is de introductie van de Fujifilm GFX 50S het belangrijkste nieuws. De 50S is een zogenoemde middenformaat camera: de beeldsensor is maar liefst 3 bij 4 centimeter.

Canon

Let op! Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies Instellingen aanpassen

De Canon EOS M5 is een kleine systeemcamera. Het belangrijkste verschil met zijn voorganger EOS M3 (€500) is de ingebouwde, elektronische zoeker. Dat is heel handig, maar wel veel duurder (€1150). Ook veel duurder dan de EOS M3 met een losse opzetzoeker (€710).

Vergelijk de Canon EOS M3 (met en zonder zoeker) met de nog goedkopere EOS M10.

De Canon EOS 5D Mark IV is een professionele spiegelreflexcamera. Voor consumenten leuk om over te lezen, maar niet om te kopen. De body van de 'oude' Canon EOS 5D Mark III kost alleen al €2900.

Verder toont Canon op Photokina o.a. bekende modellen die wie in juli van dit jaar testten:

Nikon

Voor consumenten is de nieuwe Nikon D3400 (€600 met standaardzoomlens) de interessantste camera. Het is een spiegelreflex met bluetooth, zonder wifi. Via bluetooth is je camera continu verbonden, via wifi moet je daar steeds bewust voor kiezen.

Verder bij Nikon veel aandacht voor Keymission actioncams, de professionele Nikon D5 (body €7000) en de in juli geteste Nikon D500 (body €2300). Nieuwe, kleine Nikon 1 systeemcamera's ontbreken dit jaar.

Panasonic

Let op! Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies Instellingen aanpassen

Bij Panasonic vonden wij de Lumix DMC-LX15 (€700) het meest interessant. Hij is verwant aan de 2 jaar oude LX100 (€620). Hij concurreert met de populaire Sony RX100-serie , maar een ingebouwde zoeker ontbreekt. Bekijk het filmpje: Panasonic Lumix DMC-LX15

De nieuwe Panasonic Lumix DMC-F2000 is een nieuwe, geavanceerde en grote superzoomcamera, met 20x zoom (€1250). Het is de opvolger van de Panasonic Lumix DMC-FZ1000 met 16x zoom (€700).

Verder toonde Panasonic 3 nieuwe lichtsterke Leica-lenzen en de Lumix DMC-G80 (body €900): de weerbestendige opvolger van de Panasonic Lumix DMC-G7.

Sony

Bij Sony waren er geen nieuwe fotocamera's voor consumenten. De focus lag op de nieuwe Sony Alpha 99 Mark II. Een professionele camera (€3600) met een 42 megapixel-sensor.

Fujifilm

Bij Fujifilm gaat op Photokina veel aandacht naar het nieuwe professionele GFX-systeem. Voor consumenten is de nieuwe Fujifilm X-A3 het meest interessant. Dat is de opvolger van de X-A2, een kleine systeemcamera met draaibaar scherm.

Verder toont Fujifilm bekende modellen: de geteste X-Pro 2, X100T en X70. En de X-T2, waarvan we de testresultaten begin november publiceren.

Olympus

Ook bij Olympus gaat de meeste aandacht naar de duurste camera: de supersnelle OM-D E-M1 Mark II, de opvolger van de OM-D E-M1.

Pentax (Ricoh)

Pentax had geen groot nieuws. Op de stand ging de aandacht vooral naar de Ricoh Theta 360-camera. En op de al geteste weerbestendige K-70 (body €700) en de K-1 (body €2100).