Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-T2 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met veel functies. Deze retro body en lens van hoogwaardig kunststof oogt en voelt als metaal. Er zit een diafragmaring rondom de lens en de camera heeft 6 functieknoppen. Het grote draaibare scherm toont een goed opgebouwd menu. De knoppen zijn goed geplaatst en er is genoeg ruimte voor je duim achterop de camera, de rubberen inleg zorgt voor een goede grip. Helaas heeft de camera geen interne flitser. Opvallend is de hybride autofocus, de diafragmaring op de lens en de mogelijkheid om gps-data via je smartphone toe te voegen. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.