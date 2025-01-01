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FujifilmX-T2 met FUJINON XF18-55mm F2.8-4.0 R LM OIS

  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  27 - 84 mm = 3x
  • Sensorgrootte effectief:  28 mm (23,6 x 15,6 mm)

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-T2 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met veel functies. Deze retro body en lens van hoogwaardig kunststof oogt en voelt als metaal. Er zit een diafragmaring rondom de lens en de camera heeft 6 functieknoppen. Het grote draaibare scherm toont een goed opgebouwd menu. De knoppen zijn goed geplaatst en er is genoeg ruimte voor je duim achterop de camera, de rubberen inleg zorgt voor een goede grip. Helaas heeft de camera geen interne flitser. Opvallend is de hybride autofocus, de diafragmaring op de lens en de mogelijkheid om gps-data via je smartphone toe te voegen. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
27 - 84 mm = 3x
Sensorgrootte effectief
28 mm (23,6 x 15,6 mm)
Wifi

Prijzen