Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS 1300D is een doorsnee spiegelreflex met standaardfuncties. Het menu is logisch opgebouwd. Er is voldoende ruimte voor je duim op de achterkant en de grote knoppen zijn goed geplaatst. Dit model heeft een prettige ergonomische grip. Helaas ziet dit toestel er uit als plastic en voelt hij ook zo. De camera maakt storende geluiden bij gebruik van de autofocus en de autofocus is ook erg traag in liveview modus. Een optionele GPS-module is apart verkrijgbaar (GP-E2). De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.