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CanonEOS 4000D met 50mm F1.8 STM

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  80 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  26 mm (22.3 x 14.9 mm)

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS 4000D is een eenvoudige spiegelreflexcamera met standaard functies. Hij heeft een prettige ergonomisch gevormde grip met voldoende ruimte voor je duim op de achterkant. De grote knoppen zijn goed geplaatst en het menu is logisch opgebouwd. Helaas ziet dit toestel eruit als plastic en voelt hij ook zo. De camera maakt storende scherpstelgeluiden. Het scherm is niet zo goed en als je er tijdens het fotograferen op kijkt, gaat scherpstellen heel langzaam. Dit model is Eye-Fi-compatibel. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
80 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
26 mm (22.3 x 14.9 mm)
Wifi