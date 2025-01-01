Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS 5D IV is een spiegelreflexcamera met veel functies. De body en geteste lens zijn van goede kwaliteit. De camera ligt stevig in de hand door de goede grip op de rubberen delen. Er is voldoende ruimte voor de duim aan de achterkant en de knoppen zijn goed geplaatst en van een goed formaat. Het menu is logisch opgebouwd. Het extra schermpje aan de bovenzijde van de camera toont verschillende instellingen. Helaas werkt het joystickje niet echt lekker. Ook zullen sommige mensen dit model een beetje te zwaar vinden. De beeldsensor is net zo groot als een ouderwets kleinbeeldnegatief: fullframe. Voor filmers heeft dit toestel een hoofdtelefoonuitgang. Verder is hij geschikt voor Eye-fi-kaartjes.