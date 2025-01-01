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CanonEOS 77D met EF-S 18-135mm

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  29 - 216 mm = 7,5x
  • Sensorgrootte effectief:  27 mm (22.3 x 14.9 mm)

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS 77D is een goede spiegelreflexcamera met geavanceerde functies. Dit model is goed en prettig vast te houden en heeft voldoende ruimte voor de duim op de achterkant. De knoppen zijn goed geplaatst en hij heeft een draaibaar aanraakscherm. Het schermpje op de bovenkant laat verschillende instellingen direct zien. Handig is de extra wifi-knop. Met de optionele gps ontvanger (GP-E2) kan je gps-data toevoegen aan je foto's. Daarnaast is hij Eye-Fi-compatibel.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
29 - 216 mm = 7,5x
Sensorgrootte effectief
27 mm (22.3 x 14.9 mm)
Wifi