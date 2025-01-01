CanonEOS 77D met EF-S 18-135mm
Prijs niet beschikbaar
In de uitvoering
- Soort: Grote systeemcamera
- Optisch zoombereik: 29 - 216 mm = 7,5x
- Sensorgrootte effectief: 27 mm (22.3 x 14.9 mm)
Testresultaat
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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser
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Pluspunten
Minpunten
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Canon EOS 77D is een goede spiegelreflexcamera met geavanceerde functies. Dit model is goed en prettig vast te houden en heeft voldoende ruimte voor de duim op de achterkant. De knoppen zijn goed geplaatst en hij heeft een draaibaar aanraakscherm. Het schermpje op de bovenkant laat verschillende instellingen direct zien. Handig is de extra wifi-knop. Met de optionele gps ontvanger (GP-E2) kan je gps-data toevoegen aan je foto's. Daarnaast is hij Eye-Fi-compatibel.
Samenvatting
- Soort
- Grote systeemcamera
- Optisch zoombereik
- 29 - 216 mm = 7,5x
- Sensorgrootte effectief
- 27 mm (22.3 x 14.9 mm)
- Wifi