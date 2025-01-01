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CanonEOS 80D met EF 50mm 1.8 STM

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  80 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  26 mm (22,3 x 14,9 mm)

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS 80D is een zeer goede spiegelreflexcamera met geavanceerde functies. Hij heeft een zeer solide hoogwaardige look en feel. De stevige ergonomische grip biedt achterop genoeg ruimte voor de duim. Er zitten veel goed geplaatste knoppen op met een goede grootte en achterop is genoeg ruimte voor de duim. Het draaibare scherm toont het goed opgebouwde menu. Het scherm op de bovenkant toont verschillende instellingen. Helaas zal de geteste combinatie voor sommige gebruikers te zwaar zijn en voelt de lens helaas aan als plastic. Het is handig dat je, als je filmt, je een hoofdtelefoon kunt aansluiten om het geluid te controleren. Ook kun je een optionele gps-unit aansluiten om gps-data aan je bestanden toe te voegen. Dit model is Eye-Fi-compatibel. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
80 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
26 mm (22,3 x 14,9 mm)
Wifi