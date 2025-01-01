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CanonEOS M6 met mountdapter en EF 50mm

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Kleine systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  80 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  26 mm (22.3 x 14.9 mm)

Testresultaat

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Film en Videokwaliteit
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Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
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Pluspunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS M6 is een kleine hoogwaardige systeemcamera met geavanceerde functies. Dit model heeft een body van hoge kwaliteit met draaibaar aanraakscherm. Door de rubberen inleg en het ergonomische design heb je goede grip en op de achterkant is voldoende ruimte voor je duim. Het menu en snelmenu zijn beide logisch opgebouwd en de knoppen zijn prettig geplaatst. Handig is de extra wifi-knop en de mogelijkheid om gps-data via je smartphone toe te voegen. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.

Samenvatting

Soort
Kleine systeemcamera
Optisch zoombereik
80 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
26 mm (22.3 x 14.9 mm)
Wifi