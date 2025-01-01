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CanonIxus 180

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  -
  • Optisch zoombereik:  24 - 240 mm = 10x
  • Sensorgrootte effectief:  8 mm (1/2,3)

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Canon Ixus 180 is een eenvoudige compactcamera met normale functies: niets speciaals. Dit zakformaatje is goed in één te hand houden. De knoppen zijn goed geplaatst en van goed formaat. Helaas ziet dit toestel er uit als plastic en voelt hij ook zo. Het menu is een beetje verwarrend. De plaats van de microfoon naast zoomknop is nogal onhandig. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Er zit een speciale knop op de camera om wifi-verbinding te maken. Dit model is verkrijgbaar in 3 kleuren.

Samenvatting

Soort
-
Optisch zoombereik
24 - 240 mm = 10x
Sensorgrootte effectief
8 mm (1/2,3)
Wifi