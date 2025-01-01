Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot G7 X III is een hoogwaardige compactcamera met geavanceerde functies. Deze camera heeft een kantelbaar selfie-aanraakscherm, voelt zeer solide en zwaar aan en heeft een metalen look. De knoppen zijn goed geplaatst en er is voldoende ruimte voor de duim aan de achterkant. Het wieltje om de belichting zit dicht bij je vinger waardoor je er makkelijk bij kan. Helaas draai je iets te gemakkelijk per ongeluk aan het belichtingswieltje. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Er zit een speciale knop op de camera om wifi-verbinding te maken.