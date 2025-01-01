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CanonPowerShot G7 X III

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Compact - Geavanceerd
  • Optisch zoombereik:  24 - 100 mm = 4,2x
  • Sensorgrootte effectief:  16 mm (13.2 x 8.8 mm (1 inch))

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot G7 X III is een hoogwaardige compactcamera met geavanceerde functies. Deze camera heeft een kantelbaar selfie-aanraakscherm, voelt zeer solide en zwaar aan en heeft een metalen look. De knoppen zijn goed geplaatst en er is voldoende ruimte voor de duim aan de achterkant. Het wieltje om de belichting zit dicht bij je vinger waardoor je er makkelijk bij kan. Helaas draai je iets te gemakkelijk per ongeluk aan het belichtingswieltje. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Er zit een speciale knop op de camera om wifi-verbinding te maken.

Samenvatting

Soort
Compact - Geavanceerd
Optisch zoombereik
24 - 100 mm = 4,2x
Sensorgrootte effectief
16 mm (13.2 x 8.8 mm (1 inch))
Wifi