Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot G9 X II is een hoogwaardige compactcamera met geavanceerde functies. Dit zakformaatje oogt en voelt als metaal, hij is goed in één te hand houden met voldoende ruimte voor je duim op de achterkant. De camera heeft een simpel menu dat te bedienen is via het aanraakscherm. De knoppen zijn goed geplaatst en van goed formaat. Het is fijn dat de stapjes van de instelring hoorbaar zijn, maar het geluid is wel wat hard. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Er zit een speciale knop op de camera om wifi-verbinding te maken.