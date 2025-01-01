icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

CanonPowerShot SX430 IS

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Superzoom
  • Optisch zoombereik:  24 - 1080 mm = 45x
  • Sensorgrootte effectief:  8 mm (1/2.3 inch)

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot SX430 IS is een lichtgewicht bridgecamera met basisfuncties en een groot zoombereik, ofwel een superzoomcamera. De camera is goed vast te houden en te bedienen met één hand, er is voldoende ruimte voor je duim op de achterkant. Helaas ziet de camera eruit als plastic en voelt hij ook zo. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Er zit een speciale knop op de camera om wifi-verbinding te maken. NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.

Samenvatting

Soort
Compact - Superzoom
Optisch zoombereik
24 - 1080 mm = 45x
Sensorgrootte effectief
8 mm (1/2.3 inch)
Wifi