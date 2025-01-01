Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot SX70 HS is een lichtgewicht bridgecamera met geavanceerde functie en een zeer groot zoombereik, ofwel een superzoomcamera. De camera heeft een draaibare aanraakscherm en is prettig vast te houden met goede grip. De vele knoppen zijn goed geplaatst voor bediening met één hand en er is genoeg ruimte voor je duim achterop de camera. Hij heeft een speciale knop waarmee je even snel kan uitzoomen om je onderwerp te vinden wanneer je bent ingezoomd. De flitser moet je handmatig uitklappen wat ongewenst flitsen voorkomt. Helaas oogt en voelt de camera aan als plastic. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Er zit een speciale knop op de camera om wifi-verbinding te maken en een extra zoomknop om langzamer en stiller te zoomen. NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.