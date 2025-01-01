Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon Powershot SX720 HS is een compactcamera met groot zoombereik en vele functies: een echte travelzoomcamera. Dit model oogt en voelt als metaal en heeft een sjiek design met grote en goed geplaatste knoppen. Aan de achterkant is genoeg ruimte voor duim en de camera beschikt over handige ZoomFramingAssist. Helaas is het menu een beetje verwarrend. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Er zit een speciale knop op de camera om wifi-verbinding te maken. Met de handige ZoomFramingAssistknop zoom je tijdelijk uit om je onderwerp weer goed in beeld te zetten. NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.