Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot SX730 HS is een compactcamera met groot zoombereik en vele functies: een echte travelzoomcamera. Deze mooie camera heeft grote en goed geplaatste knoppen en genoeg ruimte voor je duim op de achterkant. Ook zit er een draaibaar scherm op, geschikt voor selfies. Helaas is het menu een beetje verwarrend. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Er zit een speciale knop op de camera om wifi-verbinding te maken. Met de handige ZoomFramingAssistknop zoom je tijdelijk uit om je onderwerp weer goed in beeld te zetten. NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.