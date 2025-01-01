icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

CanonPowerShot SX740 HS

In de uitvoering
  • Soort:  -
  • Optisch zoombereik:  24 - 960 mm = 40x
  • Sensorgrootte effectief:  8 mm (1/2.3 inch)

Laagste prijs

Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt onze beoordelingen niet - Meer informatie.

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot SX740 HS is een compactcamera met groot zoombereik en vele functies: een echte travelzoomcamera. De camera heeft een hoogwaardige body, die oogt en aanvoelt als metaal. Daarnaast heeft hij een draaibaar selfiescherm, en goedgeplaatste, grote knoppen. Op de achterkant is voldoende ruimte voor je duim. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Er zit een speciale knop op de camera om wifi-verbinding te maken. Met de handige ZoomFramingAssistknop zoom je tijdelijk uit om je onderwerp weer goed in beeld te zetten. NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.

Samenvatting

Soort
-
Optisch zoombereik
24 - 960 mm = 40x
Sensorgrootte effectief
8 mm (1/2.3 inch)
Wifi

Prijzen