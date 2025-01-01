Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon PowerShot SX740 HS is een compactcamera met groot zoombereik en vele functies: een echte travelzoomcamera. De camera heeft een hoogwaardige body, die oogt en aanvoelt als metaal. Daarnaast heeft hij een draaibaar selfiescherm, en goedgeplaatste, grote knoppen. Op de achterkant is voldoende ruimte voor je duim. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Er zit een speciale knop op de camera om wifi-verbinding te maken. Met de handige ZoomFramingAssistknop zoom je tijdelijk uit om je onderwerp weer goed in beeld te zetten. NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.