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FujifilmFinePix X70 (zwart)

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Compact - Geavanceerd
  • Optisch zoombereik:  28 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  27 mm (23,6 × 15,6 mm)

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm FinePix X70 (zwart) is een hoogwaardige compactcamera met veel functies. Deze retro camera oogt en voelt als metaal, heeft een draaibaar aanraakscherm en heeft voldoende ruimte voor je duim aan de achterkant. Het menu is goed opgebouwd en de knoppen zijn van goed formaat en zijn goed geplaatst. Er zit een diafragma ring op de lens, op het draaibare scherm zit een afspeel- en verwijderknop. Opvallend is de hybride autofocus, de diafragmaring op de lens, de multifunctionele ring op de lens en de gps-data via je smartphone. Verkrijgbaar in 2 kleuren. NB: In onze test verkleinden we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.

Samenvatting

Soort
Compact - Geavanceerd
Optisch zoombereik
28 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
27 mm (23,6 × 15,6 mm)
Wifi