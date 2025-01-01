Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-A5 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met veel functies. Deze retro camera heeft een body die aanvoelt als stevige kunststof en eruit ziet als metaal. Hij heeft een kantelbaar selfie display en drie draaiknoppen die goed geplaatst zijn. Er is genoeg ruimte voor de duim aan de achterkant. Helaas is het menu een beetje verwarrend. Handig is de diafragmaring op de weerbestendige lens. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Dit model is verkrijgbaar in 3 kleuren. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.