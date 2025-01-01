Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-E2S is een systeemcamera van hoge kwaliteit met veel functies. Deze retro camera oogt en voelt als metaal. Het menu is goed opgebouwd en de knoppen en wieltjes zijn goed geplaatst. De bediening gaat erg soepel. Deze camera is helaas lastig te bedienen met één hand. Opvallend is de hybride autofocus, de diafragmaring op de lens en de gps-data via je smartphone. Verkrijgbaar in 2 kleuren. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.