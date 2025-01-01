Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-E3 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met veel functies. Deze retro camera oogt en voelt als metaal. Het menu is goed opgebouwd en de knoppen en wieltjes zijn goed geplaatst. Opvallend is de hybride autofocus, de diafragmaring op de lens en de mogelijkheid om een draadontspanner van sommige andere merken te gebruiken. Gps-data kun je via je smartphone toevoegen. Verkrijgbaar in 2 kleuren. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.