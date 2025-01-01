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FujifilmX-H1 met Fujinon XF 16-55mm f/2.8 R LM WR

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  24 - 84 mm = 3,4375x
  • Sensorgrootte effectief:  28 mm (23.5 x 15.6 mm)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-H1 is een hoogwaardige systeemcamera met veel geavanceerde functies. De body en lens hebben een metalen 'look en feel'. Op de bovenkant van de camera zitten goed uitziende draaiknoppen die vergrendeld kunnen worden en een klein schermpje waar bepaalde info zelfs getoond wordt als de camera uit staat. Er is voldoende ruimte voor de duim op de achterkant. De zoeker geeft goede en duidelijk informatie over lichtinstellingen. Het scherm is op allerlei manieren te kantelen. Helaas werkt de extragevoelige ontspanknop soms niet goed, hierdoor maak je soms foto’s op een ongewenst of onbedoeld moment. Daarnaast is het aanraakscherm slechts voor een aantal instellingen te gebruiken: het hoofdmenu kun je er niet mee bedienen. Opvallend aan deze weersbestendige combinatie is de hybride autofocus en de diafragmaring op de lens. Via je smartphone heb je de mogelijkheid om gps-data toe te voegen.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
24 - 84 mm = 3,4375x
Sensorgrootte effectief
28 mm (23.5 x 15.6 mm)
Wifi