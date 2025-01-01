Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-Pro2 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met veel functies. Deze retro camera oogt en voelt als metaal en heeft een hybride zoeker. Het menu is goed opgebouwd en de knoppen en wieltjes zijn goed geplaatst. De bediening gaat erg soepel en belichtingsinstellingen zijn gemakkelijk aan te passen via de grote wieltjes en de lens. Helaas zijn er grote verschillen tussen de witbalans bij het gebruik van de zoeker en Liveview. De knop voor opnames van video is alleen toegankelijk via de functieknop. Opvallend is de hybride zoeker, de hybride autofocus, de diafragmaring op de lens en de mogelijkheid om gps-data via je smartphone toe te voegen. De body is weersbestendig en de camera is in 2 kleuren beschikbaar. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.