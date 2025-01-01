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FujifilmX-Pro2 met XF 35mm F/1.4 R

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Kleine systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  53 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  27 mm (23,6 x 15,6 mm)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-Pro2 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met veel functies. Deze retro camera oogt en voelt als metaal en heeft een hybride zoeker. Het menu is goed opgebouwd en de knoppen en wieltjes zijn goed geplaatst. De bediening gaat erg soepel en belichtingsinstellingen zijn gemakkelijk aan te passen via de grote wieltjes en de lens. Helaas zijn er grote verschillen tussen de witbalans bij het gebruik van de zoeker en Liveview. De knop voor opnames van video is alleen toegankelijk via de functieknop. Opvallend is de hybride zoeker, de hybride autofocus, de diafragmaring op de lens en de mogelijkheid om gps-data via je smartphone toe te voegen. De body is weersbestendig en de camera is in 2 kleuren beschikbaar. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.

Samenvatting

Soort
Kleine systeemcamera
Optisch zoombereik
53 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
27 mm (23,6 x 15,6 mm)
Wifi