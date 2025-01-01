icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

FujifilmX-T100 met Fujinon XC-15-45mm

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Kleine systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  23 - 69 mm = 3x
  • Sensorgrootte effectief:  28 mm (23.5 x 15.7 mm)

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-T100 with Fujinon XC-15-45mm is een fatsoenlijke systeemcamera met veel functies. Deze retro camera heeft een body die aanvoelt als stevige kunststof en eruit ziet als metaal. Hij heeft een kantelbaar selfie display en drie draaiknoppen die goed geplaatst zijn. Er is genoeg ruimte voor de duim aan de achterkant. Helaas is het menu wat verwarrend en zijn twee van de draaiknoppen zonder labels. De start/stopknop voor video is lastig in te drukken en de automatische modus is soms wat willekeurig in keuzes. Opvallend zijn de hybride autofocus en de keuze tussen mechanische en elektronische sluiter. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Dit model is in 3 kleuren verkrijgbaar.

Samenvatting

Soort
Kleine systeemcamera
Optisch zoombereik
23 - 69 mm = 3x
Sensorgrootte effectief
28 mm (23.5 x 15.7 mm)
Wifi