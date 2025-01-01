Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-T20 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met veel functies. Deze hoogwaardige retro camera oogt en voelt als metaal. Het draaibare scherm toont het logisch opgebouwde menu. Er is genoeg ruimte voor je duim achterop de camera. De knoppen zijn goed geplaatst en er zitten 8 functieknoppen op. Helaas oogt en voelt de lens aan als plastic. Opvallend zijn de hybride autofocus en de keuze tussen mechanische en elektronische sluiter. Ook afstandsbedieningen van andere merken zijn te gebruiken. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Dit model is in 2 kleuren verkrijgbaar.