Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-T20 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met veel functies. Deze retro body (en lens) van hoogwaardig kunststof oogt en voelt als metaal. Er zit een diafragmaring rondom de lens en de camera heeft 8 functieknoppen. Het draaibare scherm toont een goed opgebouwd menu. De knoppen zijn goed geplaatst en er is genoeg ruimte voor je duim achterop de camera. Helaas is de geteste combinatie is beetje te zwaar om te gebruiken met één hand. Opvallend zijn de hybride autofocus en de keuze tussen mechanische en elektronische sluiter. Ook afstandsbedieningen van andere merken zijn te gebruiken. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Dit model is in 2 kleuren verkrijgbaar. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.