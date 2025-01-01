Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-T30 met Fujinon XC-15-45 f/3.5-5.6 OIS PZ is een systeemcamera van hoge kwaliteit met geavanceerde functies. Deze hoogwaardige retro camera oogt als metaal. Het draaibare scherm toont het logisch opgebouwde menu. Er is genoeg ruimte voor je duim achterop de camera. De knoppen zijn goed geplaatst en er zitten vele functieknoppen op. Opvallend zijn de hybride autofocus en de keuze tussen mechanische en elektronische sluiter. Ook afstandsbedieningen van andere merken zijn te gebruiken. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Dit model is in 2 kleuren verkrijgbaar.