icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

FujifilmX100F

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Geavanceerd
  • Optisch zoombereik:  35 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  27 mm (23.6 x 15.6 mm)

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X100F is een hoogwaardige compactcamera met veel functies. Deze retro camera oogt en voelt als metaal, heeft een hybride zoeker en is prettig met één hand te bedienen. Het menu is goed opgebouwd, de knoppen en wieltjes zijn goed geplaatst en er is genoeg ruimte voor je duim op de achterkant. De bediening gaat erg soepel. Opvallend is de hybride autofocus, de diafragmaring op de lens en de mogelijkheid om gps-data via je smartphone toe te voegen. Verkrijgbaar in 2 kleuren. NB: In onze test verkleinden we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.

Samenvatting

Soort
Compact - Geavanceerd
Optisch zoombereik
35 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
27 mm (23.6 x 15.6 mm)
Wifi