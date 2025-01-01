Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X100F is een hoogwaardige compactcamera met veel functies. Deze retro camera oogt en voelt als metaal, heeft een hybride zoeker en is prettig met één hand te bedienen. Het menu is goed opgebouwd, de knoppen en wieltjes zijn goed geplaatst en er is genoeg ruimte voor je duim op de achterkant. De bediening gaat erg soepel. Opvallend is de hybride autofocus, de diafragmaring op de lens en de mogelijkheid om gps-data via je smartphone toe te voegen. Verkrijgbaar in 2 kleuren. NB: In onze test verkleinden we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.