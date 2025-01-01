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KodakPixpro AZ401

  • Soort:  Compact - Superzoom
  • Optisch zoombereik:  24 - 960 mm = 40x
  • Sensorgrootte effectief:  8 mm (1/2.3 inch)

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Kodak Pixpro AZ401 is een heel eenvoudige bridgecamera met alleen basisinstellingen. De knoppen op de camera zijn van goed formaat en goed geplaatst. Er is voldoende ruimte voor de duim aan de achterkant. Bedienen kan ook met één hand, en de camera kan heel ver inzoomen. Helaas werkt de aan/uitknop met een schuifje, dat is niet voor iedereen even prettig. De plastic-achtige camera wordt geleverd met 4 niet-oplaadbare AA batterijen. De JPEG-fotobestanden worden niet standaard in de beste kwaliteit opgeslagen. Dat moet je zelf instellen in het verwarrende menu. Dit model is Eye-Fi-compatibel en in 3 kleuren verkrijgbaar. NB: In onze test bleek dat het zoombereik te groot is om alle testopstellingen volledig ingezoomd te testen.

Samenvatting

Soort
Compact - Superzoom
Optisch zoombereik
24 - 960 mm = 40x
Sensorgrootte effectief
8 mm (1/2.3 inch)
Wifi

Prijzen