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NikonCoolpix W300

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Onderwatercamera
  • Optisch zoombereik:  24 - 120 mm = 5x
  • Sensorgrootte effectief:  8 mm (1/2.3 inch)

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Coolpix W300 is een zeer goede outdoorcamera met leuke extra's. Dit zakformaatje heeft bijvoorbeeld een videolamp. Hij heeft een zeer degelijke uitstraling en is dan ook schokbestendig en waterdicht. Hij is stevig in één hand vast te houden, met voldoende ruimte voor je duim achterop. Met de 'actie'-knop kun je door het menu scrollen door de camera te kantelen. Het menu heeft eenvoudige navigatie met veel handige functies. Helaas zijn de knoppen op de achterkant een beetje te klein. Opvallend zijn de led- en actie-knop. Op het display zit een dieptemeter, elektronisch kompas en barometer. Verkrijgbaar in 4 kleuren.

Samenvatting

Soort
Onderwatercamera
Optisch zoombereik
24 - 120 mm = 5x
Sensorgrootte effectief
8 mm (1/2.3 inch)
Wifi