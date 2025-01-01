icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

NikonD3500 met 18-55mm f/3.5-5.6

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  27 - 82,5 mm = 3x
  • Sensorgrootte effectief:  28 mm (23.5 x 15.6 mm)

Laagste prijs

Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt onze beoordelingen niet - Meer informatie.

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon D3500 is een kleine lichtgewicht spiegelreflexcamera met eenvoudige instellingen. De kunststof body van deze camera is van hoge kwaliteit. De camera ligt stevig in de hand door de goede grip en de knoppen zijn goed geplaatst en van goed formaat. Er is voldoende ruimte voor de duim op de achterkant. Het menu is eenvoudig en werkt prettig en er is een modus waarbij je hulp krijgt bij het fotograferen. Helaas zijn de ISO-instelling en automatische ISO-instellingen gescheiden. Het infoscherm kan zowel de automatische als de handmatige instellingen laten zien. Dat kan voor verwarring zorgen. Hij heeft een speciale 'Guide mode' die je instructies geeft voor het fotograferen van bepaalde situaties.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
27 - 82,5 mm = 3x
Sensorgrootte effectief
28 mm (23.5 x 15.6 mm)
Wifi

Prijzen