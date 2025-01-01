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NikonD3500 met AF-S Nikkor 50mm f/1.8G

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  75 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  27 mm (23.5 x 15.6 mm)

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon D3500 is een kleine lichtgewicht spiegelreflexcamera met eenvoudige instellingen. De kunststof body van deze camera is van hoge kwaliteit. De camera ligt stevig in de hand door de goede grip en de knoppen zijn goed geplaatst en van goed formaat. Er is voldoende ruimte voor de duim op de achterkant. Het menu is eenvoudig en werkt prettig en er is een modus waarbij je als gebruiker instructies bij het maken van foto’s krijgt. Helaas zijn de ISO-instelling en automatische ISO-instellingen gescheiden. Het infoscherm kan zowel de automatische als de handmatige instellingen laten zien. Dat kan voor verwarring zorgen. Hij heeft een speciale 'Guide mode' die je instructies geeft voor het fotograferen van bepaalde situaties. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
75 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
27 mm (23.5 x 15.6 mm)
Wifi