icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

NikonD7200 met Sigma C 18-300mm 1:3.5-6.3 DC Macro OS HSM

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  27 - 450 mm = 16,7x
  • Sensorgrootte effectief:  30 mm (23,5 x 15,6 mm)

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon D7200 is een zeer goede spiegelreflexcamera met geavanceerde functies. Hij heeft een zeer solide hoogwaardige uitstraling. Door de ergonomische grip kun je de camera stevig vasthouden, met op de achterkant voldoende ruimte voor je duim. De knoppen zijn goed geplaatst en hebben een goed formaat. Het menu is goed opgebouwd en via de i-knop komt relevante extra informatie op het scherm. Bovenop de camera zit nog een extra schermpje dat de belangrijkste instellingen toont. Helaas zal de geteste combinatie voor sommige gebruikers te zwaar zijn. Het is handig dat je, als je filmt, je een hoofdtelefoon kunt aansluiten om het geluid te controleren. Ook kun je een optionele gps-unit aansluiten om gps-data aan je bestanden toe te voegen. Dit model is Eye-Fi-compatibel. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
27 - 450 mm = 16,7x
Sensorgrootte effectief
30 mm (23,5 x 15,6 mm)
Wifi