Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Z6 is een zeer goede spiegelloze full frame systeemcamera met veel geavanceerde functies en een XQD kaartingang. De body is stevig met een goede grip, met voldoende ruimte voor je duim achterop. Hij heeft een kantelbaar aanraakscherm en op het kleine LCD-scherm op de bovenkant kun je de belangrijkste belichtingsinstellingen bekijken. De zoeker is helder en geeft het kader groot weer. Helaas gaat het handmatig instellen van de belichting wat lastig. Hij beschikt over een status LCD en heeft de mogelijkheid om GPS data via je smartphone toe te voegen. NB: In onze test verkleinden we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.