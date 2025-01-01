Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Z7 is een zeer goede spiegelloze full frame systeemcamera met veel geavanceerde functies en een XQD kaartingang. Deze camera voelt stevig en heeft een prettige grip met voldoende ruimte voor je duim op de achterkant. Hij heeft een draaibaar aanraakscherm en klein scherm op de bovenkant om de belangrijkste instellingen te zien. De zoeker is helder en geeft een groot en duidelijk beeld. Op de lensadapter zit schroefdraad voor gebruik met een statief. Het aanpassen van de belichtingsinstellingen kan soms lastig zijn omdat je de draaiknop tegelijkertijd ingedrukt moet houden. De FTZ lensadaptervoet is rechthoekig en voelt ongemakkelijk wanneer je deze met je hand ondersteunt. De beeldsensor is zo groot als een ouderwets kleinbeeldnegatief: fullframe. Hij heeft een uitgang voor een koptelefoon en het is mogelijk om GPS data toe te voegen via je smartphone of een losse verkrijgbare GPS ontvanger. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.