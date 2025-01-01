Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus OM-D E-M5 II is een zeer goede systeemcamera met veel functies. Hij oogt en voelt als metaal en het ergonomische ontwerp ligt stevig in de hand door de grote grip. Het draaibare scherm heeft een goed opgebouwd menu met veel functies. Op de geteste lens zit een macroknop en een programmeerbare L-FN-knop. Helaas duurt het een tijdje voordat je de bediening onder de knie krijgt. Opvallend is de speciale 40-megapixelfunctie voor niet-bewegende onderwerpen. Ook heeft hij een stille modus en is hij vorstbestendig, net als de gebruikte stof- en spatwaterdichte lens. Via de smartphone kun je gps-data toevoegen aan je foto's. Dit model is verkrijgbaar in 2 kleuren en geschikt voor Eye-Fi-kaartjes. NB: In onze test gebruiken we de autostand, waarbij je "warme kleuren" niet uit kan zetten. Dat kan wel in de P-stand: dan zijn de kleuren natuurlijker. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.