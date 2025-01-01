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PanasonicLumix DC-G9 met 12-60mm f/3.5-5.6

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  24 - 120 mm = 5x
  • Sensorgrootte effectief:  21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-G9M is een systeemcamera van hoge kwaliteit met geavanceerde functies. De body is van hoge kwaliteit en het draaibare aanraakscherm toont een goed opgebouwd en uitgebreide menu. De vele knoppen zijn goed geplaatst en er is genoeg ruimte voor je duim achterop de camera. Op de bovenkant zit een LCD scherm met extra informatie. En ook de zoeker geeft een groot beeld en is van hoge kwaliteit. Het verlaten van het menu werkt minder prettig. Dat doe je door de ontspanknop licht in te drukken, en is niet mogelijk door op de menu- of returnknop te drukken. Opvallend is de hoge resolutie modus van maximaal 80,5 MP, de status LCD, uitgang voor hoofdtelefoon, stof- en spatbestendigheid en dubbele beeldstabilisatie.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
24 - 120 mm = 5x
Sensorgrootte effectief
21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))
Wifi