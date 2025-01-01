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PanasonicLumix DC-GH5 met Leica DC Vario-Elmarit 12-60mm

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  24 - 120 mm = 5x
  • Sensorgrootte effectief:  21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-GH5L is een systeemcamera van hoge kwaliteit met geavanceerde functies in zowel video- als fotomodus. Dit model heeft een lens van hoge kwaliteit, een draaibaar aanraakscherm en een goede zoeker. De knoppen zijn goed geplaatst en het uitgebreide instellingenmenu werkt prettig. De camera heeft 11 functieknoppen, waarvan 6 digitale op het aanraakscherm. De camera heeft ook veel geavanceerde functies voor het opnemen van video’s. Helaas zit de display-knop op een vervelende plek. Opvallend is de dubbele beeldstabilisatie: in de lens en in de body. Verder kun je via je smartphone gps-data aan je foto's toevoegen.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
24 - 120 mm = 5x
Sensorgrootte effectief
21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))
Wifi

Prijzen