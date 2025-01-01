icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

PanasonicLumix DC-GH5 met Lumix G 42,5mm f/1.7

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  85 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-GH5S is een systeemcamera van hoge kwaliteit met geavanceerde functies in zowel video- als fotomodus. Dit model heeft een body van hoge kwaliteit. De camera heeft een draaibaar aanraakscherm, en de knoppen zijn goed geplaatst. Ook de zoeker is van hoge kwaliteit. Het menu is logisch opgebouwd en zeer uitgebreid, je kan met zowel de joystick als het wieltje navigeren. Helaas schakelt de oogsensor het display soms ongewenst uit, zelfs wanneer de monitor is uitgeklapt). De ‘display’ knop zit daarnaast erg dicht bij je duim waardoor je hem gemakkelijk per ongeluk indrukt. Opvallend zijn de dubbele analoge circuits (dual native ISO) die moet zorgen voor minder ruis in donkere situaties, de uitgang voor een hoofdtelefoon en de mogelijkheid om gps data via je smartphone toe te voegen NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
85 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))
Wifi