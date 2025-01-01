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PanasonicLumix DC-GX800 met Lumix G 42,5mm f1.7

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Kleine systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  85 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-GX800 is een goede, kleine systeemcamera met geavanceerde functies. Deze retro camera oogt en voelt als metaal en heeft een draaibaar aanraakscherm. Achterop heb je genoeg ruimte voor je duim en de knoppen zijn goed geplaatst. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. En met een optionele lens zou je 3D-opnamen kunnen maken. Dit model is verkrijgbaar in 2 kleuren. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.

Samenvatting

Soort
Kleine systeemcamera
Optisch zoombereik
85 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))
Wifi