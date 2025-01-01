Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-GX9 is een zeer goede systeemcamera met geavanceerde functies. De camera met stevige body heeft een draaibaar aanraakscherm met eenvoudige en duidelijke menunavigatie. De zoeker kan naar boven gekanteld worden tot 90 graden. Op de achterkant is voldoende ruimte voor de duim en de vele knoppen op de camera zijn goed geplaatst. De video-opnameknop is handig en zit niet in de weg. Helaas zie je soms een vervelend regenboogeffect in de zoeker. Opvallend is de dubbele beeldstabilisatie: in de lens en in de body. Verder kun je via je smartphone gps-data aan je foto's toevoegen. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.